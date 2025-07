Dopo il saluto a Ponte di Legno, con l’ultimo allenamento martedì pomeriggio e la partenza per l’Austria mercoledì mattina, il Cagliari lascia anche l’Austria. I rossoblù hanno passato gli ultimi due giorni a Linz, dove hanno giocato l’amichevole col Galatasaray e si sono allenati al voestalpine Stadion di Pasching, ora il trasferimento a Hannover: domani, contro i padroni di casa che giocano in 2. Bundesliga, la seconda amichevole della settimana. Calcio d’inizio alle ore 14 all’Heinz von Heiden Arena: ai tifosi rossoblù sarà riservato il settore W1 dello stadio, nella tribuna ovest accessibile tramite l’ingresso nord (“Eingang Nord”).

Dopo l'amichevole in Germania, il Cagliari avrà due giorni di riposo. La squadra farà rientro in Sardegna al termine della partita con l'Hannover e riprenderà martedì pomeriggio la preparazione al Crai Sport Center di Assemini. L'obiettivo immediato sarà il Trofeo Gigi Riva, con la prima edizione prevista per sabato 2 agosto all'Unipol Domus.

A Hannover non ci saranno Gianluca Gaetano, Yerry Mina e Leonardo Pavoletti rientrati direttamente da Ponte di Legno, più Michael Folorunsho (l'ultimo acquisto) che è arrivato in Sardegna mercoledì notte e Boris Radunović. Il portiere si è infortunato al polpaccio sinistro col Galatasaray e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva di primo grado del soleo.

Questa mattina a Pasching, il Cagliari ha iniziato il lavoro con degli esercizi di attivazione, accompagnati da esercitazioni tattiche e sviluppi di gioco in funzione della gara. In chiusura prove su palla inattiva.

