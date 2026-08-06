Dalle 12, nella sala multimediale de L’Unione Sarda, nell’omonima piazza, a Cagliari, la presentazione della seconda edizione del Trofeo Gigi Riva, in programma sabato 8 agosto alla Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Nizza.

Un evento affidato alla conduzione dei giornalisti Mariangela Lampis (Videolina) e Lele Casini (Radiolina).

Prevista, tra gli altri, la partecipazione del capitano Alessandro Deiola, di Roberto Muzzi, coordinatore tecnico delle giovanili e di Nicola Riva.

La presentazione della seconda edizione del Trofeo Gigi Riva è trasmessa in diretta su unionesarda.it e su L’Unione TV, al canale 12 del Digitale terrestre.

La regia è di Massimo Piras.

(Unioneonline)

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