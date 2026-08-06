Trofeo Gigi Riva, la presentazione nella sede de L’Unione SardaInterverrà anche il capitano Alessandro Deiola
Dalle 12, nella sala multimediale de L’Unione Sarda, nell’omonima piazza, a Cagliari, la presentazione della seconda edizione del Trofeo Gigi Riva, in programma sabato 8 agosto alla Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Nizza.
Un evento affidato alla conduzione dei giornalisti Mariangela Lampis (Videolina) e Lele Casini (Radiolina).
Prevista, tra gli altri, la partecipazione del capitano Alessandro Deiola, di Roberto Muzzi, coordinatore tecnico delle giovanili e di Nicola Riva.
La presentazione della seconda edizione del Trofeo Gigi Riva è trasmessa in diretta su unionesarda.it e su L’Unione TV, al canale 12 del Digitale terrestre.
La regia è di Massimo Piras.
(Unioneonline)