Il tris di Lorenzo Di Stefano rivolta la gara come un guanto: al “Vanni Sanna” la Torres recupera e sorpassa battendo l’Ostiamare 3-2. Successo capitale per dare serenità alla classifica dopo un match contraddittorio, che ha visto gli ospiti passare in vantaggio su rigore di Parigini al 15’: Tonin scappa ad Antonelli, entra in area e Pennington lo atterra. Parigini calcia bene spiazzando Zaccagno. La squadra sassarese reclama il penalty al 19’ perché Di Stefano viene colpito mentre calcia davanti alla porta, ma inutilmente. Il rigore lo conquista quasi allo scadere dopo aver rischiato la seconda rete (Antonelli sulla linea respinge il tiro di Tonin): Lunghi spostato a destra entra in area e viene atterrato. Calcia Scotto ma senza troppa forza: Vertua intuisce e blocca a terra.

Nella ripresa entrano prima Mastinu e poi Bunino. La gara la ribalta in due minuti Di Stefano: al 65’ riprende una respinta corta e dal limite dell’area spara il diagonale, poi su contropiede illuminante di Scotto accelera e in corsa sigla la doppietta.

L’Ostiamare prova a rientrare in gara con una fiondata del neo entrato Spinosa: a lato. All’88’ il neoentrato Bunino va via in area e dal fondo offre l’assist a Di Stefano per il tris. Non è finita, perché Badjé accorcia di testa subito dopo e la Torres e i tifosi devono soffrire qualche minuto di troppo prima del triplice fischio.

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