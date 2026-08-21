L'attaccante del Cagliari Yael Trepy ieri pomeriggio è stato trasferito dalla Terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari alla Pneumologia clinica e interventistica di viale San Pietro.

Lì continuerà le cure e il monitoraggio del quadro respiratorio. Il calciatore era stato ricoverato domenica scorsa per un principio di annegamento dopo un incidente in piscina.

Il trasferimento - comunica l'Aou - si è reso possibile grazie alla positiva evoluzione delle condizioni cliniche del giovane calciatore, che non necessita più di assistenza intensiva.

«Il paziente ha mantenuto condizioni cliniche stabili, senza necessità di ulteriore assistenza intensiva - spiega Stefania Milia, direttrice della terapia intensiva -. Nella giornata di ieri ha iniziato la mobilizzazione con il fisioterapista e, nel pomeriggio, è stato trasferito dalla Terapia intensiva al reparto di Pneumologia per la prosecuzione delle cure».

Prima di lasciare il reparto, Trepy ha voluto rivolgere un gesto di ringraziamento all'équipe della che lo ha assistito nei giorni più delicati del ricovero: ha donato agli operatori sanitari le maglie del Cagliari personalizzate con il nome "Trepy".

(Unioneonline)

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