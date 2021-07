Volti nuovi all’Olbia Calcio: dopo i rinnovi di Daniele Ragatzu e Luca La Rosa, il club gallurese ufficializza l’ingaggio di Christian Travaglini.

"La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Christian Travaglini. Il difensore – recita la nota emessa oggi, all’ora di pranzo – ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023".

Segue la scheda. "Nato a Milano il 7 gennaio 2000, Travaglini cresce calcisticamente nei settori giovanili del Rozzano e del Varese. Dopo aver esordito nella stagione 2018/2019 con la maglia del Varese nel campionato di Eccellenza (23 presenze e 1 rete), si trasferisce in Serie C alla Feralpisalò che, nel dicembre 2019, lo cede all’Inveruno in Serie D dove mette insieme 11 presenze. Nella stagione appena conclusa, in forza alla Caronnese in Serie D, disputa 33 presenze e mette a segno 3 reti".

Dunque, il benvenuto: "A Christian – si legge ancora nel comunicato ufficiale dell’Olbia – va il più caloroso in bocca al lupo per l’inizio della sua avventura in maglia bianca".

Un’avventura che inizierà il 17 luglio, col ritiro precampionato a Buddusò, e le prime amichevoli estive, mentre sul fronte delle gare ufficiali la Serie C partirà a metà agosto con i turni eliminatori della Coppa Italia e il 29 col campionato, che si chiuderà il 24 aprile 2022 con l’ultima giornata.

