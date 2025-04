«Aprite le porte ai tifosi rossoblù». È l’appello di Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia, che stigmatizza la decisione della società toscana di impedire l’acquisto dei biglietti a tutti i residenti in Sardegna.

«Si tratta di una scelta gravemente discriminatoria, del tutto immotivata – prosegue Serra-, che deve essere immediatamente cancellata dalle autorità competenti».

E aggiunge: «Chi affronta le note difficoltà per raggiungere la penisola per esprimere la propria fede calcistica merita il massimo rispetto e non deve essere ulteriormente penalizzato da messe al bando ignobili, incompatibili con lo spirito sportivo e con il buon senso».

(Unioneonline/Fr.Me.)

