Torres sfortunata: contro il Bra finisce 1-1I rossoblù finiscono sotto dopo 2 minuti e poi pareggiano. Nel finale è assedio, ma non basta
Un’occasione netta, due parate prodigiose del portiere, due salvataggi sulla linea. Non ha fortuna la Torres che esce dal “Vanni Sanna” solo con un punto: 1-1 contro un Bra che quasi nulla ha fatto per meritarsi il punto.
Il Bra passa dopo neppure due minuti sfruttando un rimpallo e un rimbalzo falsato dal campo pesante che inganna Antonelli e libera Sinani in area: controllo e diagonale. Gli ospiti arretrano e pensano solo alle ripartenze, la Torres cerca spazi con troppi passaggi. Meglio i traversoni: al 25’ quello di Zambataro viene deviato e si appoggia sulla rete sopra la traversa, al 36’ Nunziatini da sinistra mette in mezzo e Sala ha uno scatto che lo porta a colpire sotto porta per il legittimo pareggio.
Nel secondo tempo la Torres spinge e il neoentrato Masala al 63’ serve Lunghi che solo in area tira sul portiere. Al 78’ vola il portiere sul tiro a rientrare di Brentan e Zaccagno lo imita al’83’ su punizione di Sinani. Sono ben due i salvataggi sulla linea dei difensori: al 64’ su incornata di Nunziatini e soprattutto nel recupero, quando Bonin riprende dopo la parata del portiere sul proprio tiro ma De Santis evita un gol che sembrava ormai certo.