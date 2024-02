Il "Vanni Sanna" non è più involato. Il modesto Sestri Levante vince 1-0 contro una Torres che appare in crisi e non in grado di opporsi alla fuga del Cesena che sale a +9. La squadra sassarese non ha più quel brio e anche quella "fame" del girone d'andata. Certo, l'arbitraggio non è stato proprio equilibrato, ma le immagini hanno detto che il rigore decisivo c'era: la spinta di Mastinu a Podda avviene poco dentro l'area.

Prima azione Torres al 10' con Fischnaller che da sinistra entra in area e quasi sul fondo tira: respinge il portiere in angolo. Al 14' percussione sassarese con Fischnaller che serve Ruocco in area e mette al centro per Scotto: stop e mezza girata di poco alta.

Vicinissimo al gol il Sestri Levante: al 28' traversone da destra, torre per Parlanti che in area piccola colpisce di testa mancando incredibilmente la porta. Un minuto dopo gran contropiede ligure con l'ex Omoregbe che da destra va al tiro rasoterra, respinge Zaccagno e Fossati non arriva a ribadire in gol per un pelo.

Inatteso rigore al 42' quando Mastinu fa cadere Podda (cade al limite dell'area ma il contatto è leggermente dentro) e l'arbitro concede il rigore. Batte Pane che spiazza Zaccagno e ospiti in vantaggio.

Nella ripresa nessun cambio. Al 49' proteste per un tocco forse di braccio di Podda.

Entrano in tre al 58' e subito Diakite di testa va vicino al gol su azione di angolo, ma il portiere ha riflesso strepitoso.

Al 71' bell'azione e schiaccia di testa Zecca ma il difensore Oliana mette in angolo.Al 92' incornata in diagonale di Diakite e Fischnaller vicino al palo sinistro colpisce malissimo. Proteste al 94' per un tocco sospetto di un giocatore ligure in area.

