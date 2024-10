Finisce in parità ma è la Torres la vincitrice morale del big match della giornata. La Ternana pareggia senza mai tirare nello specchio della porta, visto che il gol dell’1-1 è un’autorete di Dametto. Una beffa che non toglie a quanto di buono fatto dai rossoblù di Greco, che capiscono come possano giocarsi le loro carte sino in fondo.

Primo tempo di grande personalità della Torres che fa la partita e costringe la Ternana a impostare spesso dal basso. E gli ospiti a parte un tiro di Romeo dal limite che viene murato non riescono a concludere mai. Molto meglio i rossoblù che al 7’ su schema d’angolo mandano al tiro Zambataro, ma il rasoterra passa vicinissimo al palo destro. Al 13’ Varela ruba il tempo a Lo Iacono e sta per andare verso l’area ma viene atterrato: cartellino giallo ma poteva starci anche il rosso.

Nel secondo tempo non cambia il tema. Mastinu al 65’ ci prova da fuori e il portiere respinge. Quattro cambi per Greco e subito dopo la rete: al 75’ azione a sinistra per Guiebre, traversone, in area sul lato opposto raccoglie Zambataro, stop e gol.

La Ternana pareggia su un colpo di fortuna: traversone e Dametto per anticipare un avversario incorna a pallonetto oltre il proprio portiere.

