La Torres ha chiuso le due settimane di preparazione a Buddusò con una amichevole non ufficiale contro l'Alghero, formazione neopromossa in Eccellenza che ha iniziato ad allenarsi solo da qualche giorno. Il match è finito 7-0. Dopo il 2-0 firmato da Nunciatini e Scotto nel primo tempo, i rossoblù di Greco hanno dilagato segnando ancora con Scotto, Masala e Sotgiu, mentre Sanat ha firmato una doppietta.

Al di là della prima uscita stagionale di una Torres ancora incompleta (gli attaccanti Sorrentino e Di Stefano sono riamsti a riposo precauzionalmente e il difensore Scaringi è infortunato) la partitella ha dato segnali inequivocabili sulla permanenza di Scotto a Sassari.

L'attaccante sassarese ha giocato con la fascia di capitano nonostante la presenza di Mastinu e Antonelli, quasi a volere confermare che è molto più di una voce l'accordo trovato con la società per prolungare il contratto almeno sino al 2028.

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