È un Cagliari in assoluta emergenza quello che si presenta all’Olimpico per sfidare il Torino (calcio d’inizio alle ore 15). Le assenze di Yerry Mina e Juan Rodríguez obbligano Fabio Pisacane a rilanciare Sebastiano Luperto, escluso anche domenica scorsa contro il Pisa e sempre più in bilico già in vista del mercato di gennaio. Non c’è nemmeno Adam Obert, che va in panchina, per una difesa a tre che dovrebbe prevedere l’arretramento di Alessandro Deiola assieme a Gabriele Zappa.

Dopo il gol di domenica scorsa col Pisa, Semih Kılıçsoy confermato titolare alla ricerca del suo secondo centro in Serie A. Il turco avrà a supporto Gianluca Gaetano, mentre restano fuori sia Gennaro Borrelli sia Sebastiano Esposito che potranno essere usati a gara in corso. Sulle fasce Marco Palestra e Riyad Idrissi, a centrocampo riecco Luca Mazzitelli con Matteo Prati e Michel Adopo.

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 15, arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live della gara, l’ultima del 2025, su Radiolina pre e post partita con Carlo Alberto Melis e radiocronaca in diretta dall’Olimpico Grande Torino di Lele Casini.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripán, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlašić; Adams, Simeone.

In panchina: Popa, Israel, İlkhan, Aboukhlal, Anjorin, Sazonov, Dembélé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Zapata, Njie, Pellini.

Allenatore: Marco Baroni.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Gaetano; Kılıçsoy.

In panchina: Ciocci, Radunović, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Borrelli, Pavoletti, Obert, Trepy, Cogoni, S. Esposito.

Allenatore: Fabio Pisacane.

© Riproduzione riservata