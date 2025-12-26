Mister Fabio Pisacane avrà a disposizione ventitré calciatori per la gara contro il Torino, in programma domani, sabato 27 dicembre. Il tecnico rossoblù ha diramato la lista dei convocati alla vigilia del match, che vedrà il Cagliari impegnato in una sfida delicata contro la formazione granata.

Restano fuori dai convocati Juan Rodríguez e Yerry Mina, entrambi alle prese con una sindrome influenzale che ne ha consigliato lo stop precauzionale. Le condizioni dei due giocatori saranno valutate nei prossimi giorni, in vista dei successivi impegni di campionato.

Spazio invece ai giovani: tra i convocati figurano due elementi dell’Under 20 rossoblù, l’attaccante Yael Trepy e il difensore Andrea Cogoni, chiamati a rinforzare il gruppo in un momento di emergenza. I due vestiranno rispettivamente le maglie numero 37 e 39, confermando l’attenzione dello staff tecnico verso il vivaio.

Ecco la lista completa: Caprile, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Deiola, Ptrai Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Ciocci, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Radunovic, Obert, Trepy, Cogoni, S. Esposito

