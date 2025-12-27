Parma-Fiorentina apre la 17esima di campionatoL’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica
Al via la 17esima giornata del campionato di Serie A. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 27 dicembre
12.30 – Parma-Fiorentina
15 – Lecce-Como
15 – Torino-Cagliari
18 – Udinese-Lazio
20.45 – Pisa-Juventus
Domenica 28 dicembre
12.30 – Milan-Verona
15 – Cremonese-Napoli
18 – Bologna-Sassuolo
20.45 – Atalanta-Inter
Lunedì 29 dicembre
20.45 – Roma-Genoa
Classifica
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 29
Bologna 25
Como 24
Lazio 23
Atalanta 22
Sassuolo 21
Cremonese 21
Udinese 21
Torino 20
Lecce 16
Cagliari 15
Parma 14
Genoa 14
Verona 12
Pisa 11
Fiorentina 9
(Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno)