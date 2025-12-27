Al via la 17esima giornata del campionato di Serie A. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Sabato 27 dicembre

12.30 – Parma-Fiorentina

15 – Lecce-Como

15 – Torino-Cagliari

18 – Udinese-Lazio

20.45 – Pisa-Juventus

Domenica 28 dicembre

12.30 – Milan-Verona

15 – Cremonese-Napoli

18 – Bologna-Sassuolo

20.45 – Atalanta-Inter

Lunedì 29 dicembre

20.45 – Roma-Genoa

Classifica

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30

Juventus 29

Bologna 25

Como 24

Lazio 23

Atalanta 22

Sassuolo 21

Cremonese 21

Udinese 21

Torino 20

Lecce 16

Cagliari 15

Parma 14

Genoa 14

Verona 12

Pisa 11

Fiorentina 9

(Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno)

