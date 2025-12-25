Cagliari in campo anche a Natale per preparare la sfida di Torino: recuperato Borrelli, influenzato RodriguezSabato l’anticipo alle 15, ancora out Zé Pedro, a riposo Obert
Rossoblù in campo anche la mattina di Natale in vista della partita di Torino, anticipo della 17esima di campionato in programma sabato 27 dicembre alle 15.
La buona notizia arriva da Borrelli, tornato parzialmente in gruppo e dunque recuperato per il match contro i granata di Baroni. Ancora personalizzato per Zé Pedro, a riposo Adam Obert e Juan Rodriguez, alle prese con un’influenza.
I rossoblù, agli ordini di Piscane, hanno effettuato esercitazioni tecniche e sviluppi in funzione della sfida di sabato, infine una partita su campo ridotto.
Domani, 26 dicembre, nuovo allenamento al mattino. Nel pomeriggio la partenza per Torino.
(Unioneonline/L)