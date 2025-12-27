Ancora maltempo in Sardegna, con la Protezione civile che ha prolungato l’allerta meteo per rischio idrogeologico in diverse aree dell’Isola. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha infatti emesso un nuovo avviso di criticità ordinaria (gialla) valido dalle ore 14 alle 20.59 di oggi, 27 dicembre 2025, per le zone di Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu.

L’allerta segnala la possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero determinare criticità sul territorio, soprattutto dal punto di vista idrogeologico. Per questo motivo, la Protezione civile invita la popolazione alla massima prudenza. Tra le principali misure di sicurezza raccomandate, in caso di temporali, c’è quella di restare nelle proprie abitazioni e, qualora ci si trovi in locali seminterrati o al piano terra, salire ai piani superiori. È inoltre consigliato limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di effettiva necessità e mantenersi costantemente informati sull’evoluzione delle condizioni meteo e sulle indicazioni fornite dalle strutture territoriali di Protezione civile. Resta infine assolutamente vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti, argini di fiumi e corsi d’acqua, così come transitare nei sottopassi, spesso soggetti ad allagamenti improvvisi.

Dal Comune di Cagliari sono arrivate disposizioni specifiche anche per i residenti della frazione di Pirri, considerata un’“osservata speciale” in caso di maltempo. Con l’avviso odierno, la Protezione civile ha reso noto l’elenco delle strade nelle quali è opportuno evitare la sosta dei veicoli per tutta la durata dell’allerta, al fine di ridurre il rischio di danni legati a possibili allagamenti.

Le vie interessate sono: via Balilla (dal tratto compreso tra piazza Italia e via Dandolo) e le relative traverse, via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. Per consentire ai cittadini di mettere al sicuro le automobili, il Comune ha indicato come area alternativa di sosta il parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, dove sarà possibile trasferire i veicoli in via precauzionale.

