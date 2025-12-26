Pienone per Torino-Cagliari, oltre 22mila spettatori: granata a caccia del terzo successo di filaLa squadra di Baroni sta chiudendo in crescendo l’anno, tre vittorie consecutive non le mette in fila dal 2019
Il Torino si appresta a chiudere il 2025 allo stadio Olimpico Grande Torino e per la gara contro il Cagliari avrà la cornice delle grandi occasioni.
Secondo gli ultimi dati arrivati dal botteghino, è stata superata quota 22mila spettatori per la sfida in programma sabato alle ore 15.
La squadra di Marco Baroni sta chiudendo l'anno in crescendo e ora va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Cremonese e Sassuolo: i granata non riescono a mettere in fila un tris di successi dal 2019, quando tra febbraio e marzo ci riuscì la squadra guidata da Walter Mazzarri.
Di fronte troveranno un Cagliari con l’amaro in bocca per la vittoria sfumata nel finale contro il Pisa.
