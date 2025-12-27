SEGUI QUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO DI TORINO-CAGLIARI

Torino-Cagliari 1-1 a fine primo tempo, ma all’Olimpico non sono mancate le proteste rossoblù: in avvio di partita negato un rigore a Idrissi. Al 45’ il pari di Prati.

Il Cagliari si schiera col 3-5-1-1, con Gaetano a supporto di Kılıçsoy. Avvio senza scossoni, ma all’8’ avviene l’episodio che avrebbe potuto indirizzare la partita: lancio sulla sinistra per Idrissi che prende il tempo alla difesa avversaria, Paleari interviene con la gamba altissima e lo colpisce in pieno sulla coscia appena dentro l’area. L’assistente segnala un fuorigioco, che non c’è, il Var richiama l’arbitro Doveri al monitor ma la decisione è incredibile: si riparte con una rimessa, considerato regolare l’intervento perché «il portiere para il pallone dentro l'area di rigore», ignorando la gravità del fallo.

Per vedere una vera e propria occasione da gol bisogna attendere il 23’, Gaetano entra in area di rigore ma perde l’attimo per il tiro, serve Idrissi che gli rende palla di tacco tagliando fuori la difesa del Torino e il destro del numero 10 è parato in due tempi da Paleari. Al 28’ i granata passano: lancio sulla sinistra per Simeone, Caprile lo ferma ma la palla resta nella disponibilità dei giocatori di casa e Adams serve Vlašić che va in dribbling e calcia col destro a porta vuota, trovando una deviazione di Zappa che rende il suo tiro imprendibile per Luperto appostato sulla linea.

Una bella giocata di Palestra vede un suo cross solo sfiorato da Idrissi, che non riesce a indirizzare di testa (33’). Dall’altra parte, al 37’, Caprile è bravo a smanacciare un assist di Adams destinato a Simeone. Lo stesso attaccante argentino, ex di giornata, al 44’ manda alto un corner battuto da Lazaro sul primo palo.

Proprio al 45’, dopo un’incursione di Palestra fermato da Ismajli, il Cagliari pareggia: sul corner sponda di Mazzitelli e Prati a centro area devia in rete. È 1-1 e così si va al riposo.

