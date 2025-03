Rischia sette mesi di squalifica Paulo Fonseca, fino a dicembre allenatore del Milan e ora tecnico del Lione in Francia, per un litigio testa a testa con l’arbitro Benoît Millot nella partita di ieri in Ligue 1 contro il Brest. Si terrà mercoledì, alla commissione disciplinare della Lfp, il processo sportivo nel quale sarà definita la sanzione per il portoghese.

La furia di Fonseca è nata per una chiamata al Var su un possibile rigore, poi non assegnato. In Francia la clamorosa discussione tra l’allenatore e l’arbitro Millot ha fatto scalpore, riaccendendo i riflettori su un clima sempre più avvelenato, tra violenze dei tifosi e polemiche arbitrali: «È stato toccato il fondo, e si va sempre più giù», è uno dei titoli del quotidiano L’Équipe.

Nel caso in cui dovesse essere confermata la maxi squalifica per Fonseca, la sua stagione in panchina sarebbe ovviamente già finita. Il Lione ha confermato come multerà l’allenatore.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata