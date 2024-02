Giornate di tensione in casa Napoli dopo l’1-1 casalingo col Genoa, ennesima partita deludente con Mazzarri in panchina, che ha peggiorato i risultati di Garcia e fatto piombare i campioni d’Italia al nono posto in classifica, a -9 dalla zona Champions e a -27 dalla capolista Inter.

Oggi Mazzarri dirige l’allenamento a Castel Volturno, ma potrebbe essere l’ultimo. Il club sta avendo colloqui con Francesco Calzona, già vice di Sarri e Spalletti a Napoli.

Calzona è attualmente ct della Slovacchia, che ha portato agli europei, ma avrebbe avuto l’ok dalla federazione a poter allenare anche il Napoli in questo finale di stagione, pur restando ct. Molto probabilmente ci sarà lui dunque sulla panchina dei partenopei nella gara contro il Cagliari.

De Laurentiis ha un solo dubbio: Mazzarri verrà esonerato già in queste ore o sarà in panchina mercoledì nella partita di Champions contro il Barcellona?

