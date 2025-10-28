Non c'è proprio fortuna in questa stagione per la Torres. Appena rientrato il trequartista e capitano Beppe Mastinu, si ferma un altro cardine della squadra: l'esterno destro Giacomo Zecca. Il giocatore rossoblù era uscito per infortunio sabato dopo neppure un quarto d'ora del match disputato sul campo del Guidonia.

La società sassarese ha spiegato in un comunicato:"Dopo gli accertamenti medici è stata evidenziata una lesione al bicipite femorale della gamba destra. L’esterno classe 1997 ha già iniziato il percorso riabilitativo che lo porterà a disposizione del tecnico Michele Pazienza tra due mesi".

Zecca è l'autore del gol nell'unica vittoria di campionato ottenuta finora, quella della prima giornata ai danni del Pontedera.

