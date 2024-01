Fischi a Riad durante il minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva.

Inter e Napoli hanno deciso di onorare la leggenda del calcio italiano e si sono riunite in un minuto di silenzio prima dell’inizio del secondo tempo (la triste notizia della morte era arrivata troppo tardi per farlo all’inizio della gara).

Un minuto macchiato dai fischi di tanti tifosi arabi presenti allo stadio Al-Awwal Park di Riad, nonostante l’altoparlante avesse spiegato le ragioni dell’iniziativa. Una reazione sconcertante: gli applausi dei giocatori in campo, dei giornalisti e dei tifosi italiani presenti (in netta inferiorità) non sono stati sufficienti a coprire i vergognosi fischi che il pubblico arabo già aveva riservato poche settimane fa a un’altra leggenda del calcio, Franz Beckenbauer, in occasione della Supercoppa spagnola.

I fischi si sono molto sentiti anche in tv e la vicenda è diventata un caso sui social, con molte persone che chiedono di chiudere definitivamente ogni relazione calcistica tra Italia e Arabia.

Il motivo, ricostruisce la Lega Serie A, sta nel fatto che nella cultura araba il silenzio in ricordo dei morti non è previsto. Non ci sembra comunque un buon motivo.

