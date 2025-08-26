Il trofeo
26 agosto 2025 alle 20:43aggiornato il 26 agosto 2025 alle 20:52
Supercoppa, festeggia l’Inter di Benny Carbone: nulla da fare per il Cagliari PrimaveraI nerazzurri s’impongono ai rigori, delusione rossoblù
È l’Inter ad aggiudicarsi ai rigori la Supercoppa Italiana U20 al termine della sfida giocata all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano.
Nulla da fare, dunque, per il Cagliari Primavera guidato da Francesco Pisano, che aveva condotto per 2-1 il match fino all’82’ e al gol di Matteo Lavelli.
Grande delusione per i rossoblù, che hanno disputato un’ottima gara. Festeggiano i nerazzurri di Benny Carbone.
(Unioneonline)
