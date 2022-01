Dopo la decisione di ridurre la capienza degli stadi a soli 5000 spettatori, nuova norma per il contenimento della pandemia da Covid-19, le società di calcio corrono ai ripari.

E così la Roma, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’annullamento dei biglietti per Roma-Cagliari, Roma-Lecce (Coppa Italia) e il pack da 3 gare (Cagliari, Verona e Genoa). I tagliandi verranno rimborsati.

“Tutti i biglietti acquistati attraverso i canali ufficiali del Club sono già stati annullati e saranno automaticamente rimborsati. L’importo pari al valore dei biglietti sarà riaccreditato sulla carta di credito, il conto Paypal o il conto bancario utilizzati per l’acquisto. Il tutto avverrà in maniera automatica, senza necessità di operazioni da parte degli acquirenti. Il rimborso sarà eseguito entro 30 giorni o visibile nell’estratto conto di febbraio. I tempi del riaccredito della somma dipendono infatti dal proprio istituto di credito".

E per chi ha pagato “utilizzando un voucher o una gift card – prosegue la nota – sempre entro 30 giorni ritroverà la somma riaccreditata”.

"AS Roma non risponde degli acquisti effettuati su canali non ufficiali del Club”, prosegue.

Nei prossimi giorni, precisa il Cub, verranno comunicate le decisioni per gli abbonati.

