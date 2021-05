Lo Spezia guadagna un punto in extremis sul campo del Verona, grazie al pareggio firmato all’86’ da Saponara. Punto prezioso in chiave salvezza per i liguri, che si portano a 34 punti, +3 sul terzetto formato da Cagliari, Benevento e Torino.

Di seguito i risultati e i marcatori della 34esima di campionato.

Sabato

Verona-Spezia 1-1 (Salcedo, Saponara)

Crotone-Inter 0-2 (Eriksen, Hakimi)

Milan-Benevento

Domenica

Lazio-Genoa

Bologna-Fiorentina

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Juventus

Sampdoria-Roma

Lunedì

Torino-Parma

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata