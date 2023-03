Nei giorni scorsi era stato sospeso dalla trasmissione sportiva “Match of the day” della Bbc per aver paragonato, sui social, il linguaggio usato dal premier britannico Rishi Sunak per presentare le nuove leggi sull’immigrazione nel Regno Unito a quello utilizzato negli anni Trenta dalla Germania nazista.

Ora, però, è arrivato il dietrofront e Gary Lineker, vero e proprio monumento del calcio inglese e oggi commentatore, sarà reintegrato al suo posto.

Un vero e proprio caso, mediatico e anche politico, quello che ha coinvolto l’ex bomber della nazionale inglese (48 le reti con la maglia dei Leoni), che aveva causato anche agitazioni e proteste tra i giornalisti e gli altri volti televisivi dell’emittente, che avevano espresso solidarietà a Lineker arrivando anche ad astenersi dall'andare in video. Ora il passo indietro della dirigenza tv e l’ex attaccante potrà tornare in diretta.

«Per quanto questi giorni per me siano stati difficili – ha commentato Lineker sui social - non sono semplicemente comparabili con quelli di chi deve scappare dalla propria casa per sfuggire alla guerra o a una persecuzione».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata