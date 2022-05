"Di rimpianti ce ne sono tanti, dobbiamo guardare alla realtà e fare il meglio possibile. Vogliamo evitare l'ultimo posto, anche se sappiamo che troveremo un Cagliari che ha bisogno di punti. I ragazzi si stanno allenando bene, il clima è giusto come sta succedendo da tre settimane a questa parte. Siamo determinati a chiudere bene".

Così Andrea Soncin, allenatore del Venezia, prima della sfida del Penzo, decisiva per i rossoblù per sperare nella permanenza in Serie A.

I lagunari, invece, sono già retrocessi. Per l'ultima in casa, oltre agli squalificati Okereke, Kiyine e Vacca, è in dubbio Aramu per un problema muscolare e ci saranno le assenze di Ebuehi, Nsame (si sposa) ed Henry.

"Per quest'ultimo, ci sono delle voci di mercato e la società ha deciso di preservarlo; lui avrebbe voluto giocare ma siccome i rumors di mercato sono veri, il club ha fatto questa scelta. Henry ha dato il suo contributo importante e domenica sarà un'occasione per dare spazio agli altri. Nsame si sposa e se ci fosse stata la necessità, avrebbe spostato le nozze" spiega Soncin.

Il tecnico non vuol sentire parlare di un Venezia arrendevole, assicurando il massimo impegno per rispetto di chi si sta giocando la stagione.

"In questi giorni, il gruppo si è allenato bene. Il Venezia farà la sua parte contro il Cagliari, lo stesso abbiamo fatto a Roma, dove la situazione era identica e c'è stata reazione da parte di tutti. Vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico", conclude il tecnico.

