L’ennesima genialata di Nicolò Barella, sempre più insostituibile nel centrocampo dell'Inter, è diventata virale sul web, sottolineata da numerosi sostenitori della squadra nerazzurra.

E’ arrivata ieri sera in Champions League, sul campo dello Sheriff Tiraspol. Non è un gol né un assist, ma poco ci manca.

Il calciatore sardo si trovava decisamente al posto sbagliato al momento sbagliato. Nel secondo tempo, sul risultato di 0-0 e con l’Inter in forte spinta a caccia di una vittoria fondamentale, la sblocca Brozovic con un gran tiro dal limite che non lascia scampo al portiere moldavo.

Barella, che si trova sulla traiettoria, non ci pensa su due volte e si tuffa a terra per evitare di murare il tiro del compagno di squadra. Un’intuizione vincente, a suo modo anche questo un colpo di classe decisivo per il gol che ha sbloccato una partita rognosa per la squadra di Simone Inzaghi.

Così il calciatore sardo ha inventato il coccodrillo in attacco. E lo ha fatto per favorire il gol di Brozovic, che è l’inventore del coccodrillo in difesa. Almeno ad alti livelli. Fu lui infatti, stendendosi a terra dietro la barriera, a respingere una punizione rasoterra di Suarez durante una partita contro il Barcellona.

