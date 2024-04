Eldor Shomurodov ha segnato il primo dei due gol con cui il Cagliari ha ottenuto un pareggio pesantissimo in casa dell'Inter capolista. Ma l'uzbeko non dimentica la chance per Viola al 95', che poteva significare bottino pieno: «Peccato perché potevamo vincere, ma anche un punto ci serve», la sua felicità (a metà) dopo il pari di San Siro.

«Ogni punto è importante, anche questo non è male. Dopo l'infortunio per me era difficile, ma adesso sono tornato in forma come volevo tornare». Ranieri ha più volte elogiato Shomurodov durante la stagione, ora sta ottenendo i suoi frutti vista la doppietta con la Salernitana, l'assist per Augello domenica scorsa e il momentaneo 1-1 di stasera. «Lo ringrazio, ci dice sempre che non dobbiamo mollare».

