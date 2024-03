Alla quindicesima partita col Cagliari, comprese le due presenze in Coppa Italia, Eldor Shomurodov si sblocca. E lo fa in grande stile, con la doppietta che stende la Salernitana per un 4-2 pesantissimo in ottica salvezza.

«Sono contento, per me è una doppia felicità: abbiamo vinto e ho fatto gol», le sue parole a caldo. «Gli ultimi due mesi sono stati molto difficili, per via dell'infortunio. Ho pensato a rientrare al più presto, per aiutare il Cagliari a prendere punti. Ranieri crede in me da quando sono arrivato qui, devo portare questa squadra a salvarsi».

Per lui a fine mercato invernale si era parlato di possibile passaggio alla Salernitana, ora invece dà un messaggio nella corsa per restare in Serie A: «Ogni partita per noi è una guerra, diamo tutto quello che abbiamo e speriamo che finisca bene».

