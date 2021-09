Il rigore numero 22 decide la infinita stracittadina del “Vanni Sanna” davanti a un migliaio di tifosi: il portiere Pierpaolo Garau respinge il tiro del collega Carta e consente alla Torres di superare il turno di Coppa Italia, eliminando la sua ex squadra, il Latte Dolce. Punteggio finale: 9-8, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1.

Se il Latte Dolce di Pierluigi Scotto cambia poco rispetto alla gara di domenica, la Torres schierata da Alfonso Greco è completamente diversa rispetto al campionato.

Derby che nel primo tempo offre pochissimi spunti. Tanta aggressività a centrocampo, molti passaggi corti, poca costruzione negli ultimi venti metri. La stessa rete di Demartis realizzata al 41' è più frutto del talento individuale che non lo sbocco di una manovra.

Al 5' su lancio lungo per Ruocco esce di testa il portiere Carta fuori dall'area e travolge l'attaccante che deve uscire per botta a un occhio e viene portato via in ambulanza per accertamenti. Proteste del Latte Dolce all'8' per una caduta in area di Palombi a contatto con un difensore torresino.

Al 32' tiro da fuori di Tedde senza pretese. Al 38' Mukaj entra a sinistra e serve a centro area Demartis che però ha un controllo difettoso e la difesa recupera prima che tiri. Demartis si fa perdonare al 41' su azione a percussione: prima tira Scotto e un difensore respinge, poi il trequartista della Torres esplode un siluro basso che complice anche una leggera deviazione di un difensore beffa Carta.

La ripresa si apre con una bella azione in velocità del Latte Dolce con Piga che più tardi spreca con Altea. Al 62' Scotto prova a sorprendere il portiere di casa, palla leggermente alta.

Latte Dolce vicino al pareggio al 76', tiro-cross di Palombi che rimbalza davanti a Garau ed esce provocando qualche brivido.

All'81' Cannas va via in velocità a sinistra, entra in area e da posizione defilata fa secco Garau: pareggio. All'86' calcia bene Scotto la punizione, ma la traversa gli nega la gioia della rete. Ancora Scotto nel recupero gira una palla in corsa: centrale.

I RIGORI - Si va sul dischetto e le due squadre si imitano nel bene e nel male. Nel bene quando segnano Bianchi, Masala, Diakite e Scotto per la Torres; Bartulovic, Cannas, Bilea e Cabeccia per il Latte Dolce. Nel male quando tirano sul palo (Piredda e Palombi) o si fanno parare il penalty, come Scotto e Cabeccia.

Si va a oltranza. Segnano Samuele Pinna e Piga, mentre i portieri parano i tiri di Ferrante e Patacchiola. Poi non sbaglia più nessuno: la Torres fa centro con Mukaj, Riccardo Pinna, il portiere Garai e Rotunno. Il Latte Dolce segna con Grassi, Salvaterra e Medico, ma poi il portiere Carta non è bravo come il suo collega e la squadra di Greco può gioire.

