In Serie D, cresce l’attesa per i derby in programma domani. Sono Muravera-Carbonia e Latte Dolce-Torres. A Muravera, in palio punti pesanti in chiave playoff e per il “titolo” di migliore formazione sarda della stagione nella categoria. Le due compagini sono a ridosso della zona spareggi promozione.

Delicatissima sfida quella di Sassari tra due squadre in lotta per la salvezza. Sta peggio la Torres che ha un solo punto di vantaggio dal penultimo posto. Il Latte Dolce è a più sei. L’Arzachena insegue il quarto risultato utile di fila con l'ostica Nocerina. Trasferta a Cassino per un Lanusei che negli ultimi incontri ha rallentato la sua corsa (un punto nelle ultime tre gare).

ECCELLENZA – Si gioca oggi alle 16,30 l'anticipo di Eccellenza fra San Marco Assemini e Bosa. Il pronostico è per i locali in una gara fra due squadre che ormai non hanno più nulla da dire alla classifica e quindi al campionato saldamente nelle mani dell'Uri, oggi con più di un piede in Serie D. Alla squadra di Massimiliano Paba è bastato il girone di andata per seminare le avversarie.

Gli altri incontri si giocano domenica alle 16. L'Atletico Uri ospita il Porto Rotondo. Per i bianchi, penultimi, una trasferta sicuramente proibitiva. L’Uri è a punteggio pieno e intende raggiungere prima possibile la certezza del salto di categoria. In programma anche Castiadas-Ossese, due deluse che speravano di potersi giocare il primo posto e che ora si contendono la seconda piazza. La Nuorese, che sta facendo bene, riceve il Guspini reduce dalla prima vittoria dopo la ripresa della stagione.

Antonio Serreli

