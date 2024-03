Si gioca domani alle 14,30 il derby di Serie D fra Budoni e Cos per la 27esima giornata di campionato.

La Cos deve vincere per non scivolare nel centro classifica dopo aver a lungo insidiato il primo posto della Cavese. Il Budoni invece deve vincere per sperare ancora nella salvezza. Un derby dal pronostico incerto fra una Cos che non attraversa un buon momento e un Budoni disperato che non vince da tempo e che ha richiamato in panchina Raffaele Cerbone dopo l'esonero di Mario Petrone.

La saquadra smeraldina è penultima a tre punti dai playout.

Si giocano domani anche Cynthia-Uri e Latte Dolce-Ischia. Con l'Uri a caccia dei punti necessari per la salvezza diretta e col latte Dolche che deve far punti per non restare invischiata nella zona-rischio.

