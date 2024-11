Con la lista dei convocati per la trasferta di domani sul campo del Savoia, che Lucarelli salterà per squalifica, si chiude la più incredibile delle vigilie pre partita dell’Olbia, inaugurata questa mattina dalle dimissioni di Lucas Gatti.

La notizia della volontà del tecnico argentino di lasciare, dopo sei partite caratterizzate da 4 sconfitte e 2 pareggi, circolava da qualche ora finché intorno a mezzogiorno non è arrivato il comunicato ufficiale del club gallurese, che recita: «La società comunica che Lucas Gatti ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi familiari. Olbia Calcio prende atto delle volontà di mister Gatti, che sarà comunque regolarmente in panchina per la delicata trasferta di domenica. Il nome del nuovo allenatore sarà comunicato nei prossimi giorni. La società ringrazia Lucas e gli augura buona fortuna per il proseguo della sua carriera».

Arrivato un mese fa al posto dell’esonerato Marco Amelia, l’ex Boca Juniors avrebbe maturato la decisione già domenica, dopo la sconfitta in casa dell’Atletico Lodigiani, preoccupato in realtà, secondo fonti a lui vicine, dalle difficoltà interne all’Olbia, molto più che dai risultati. Ora, è caccia al sostituto, che sarebbe il sesto allenatore dell’era SwissPro, iniziata proprio l’anno scorso di questi tempi.

Presumibilmente, prima di fare qualunque mossa, si attenderà l’arrivo in città dell’imprenditore turco che ha finanziato il progetto Olbia prestando i soldi ai sodali svizzeri.

Intanto, l’Olbia annuncia di aver affidato la panchina dell’Under 17, orfana del dimissionario Giuseppe Leggieri, a Salvatore Melino, già protagonista in maglia bianca da giocatore, e domani allo stadio arena “Giuseppe Piccolo” di Cercola, Napoli, in campo neutro e a porte chiuse per gli episodi di Cassino, in occasione dell’11ª giornata di Serie D La Rosa e compagni dovranno affrontare una delle candidate al salto di categoria dal basso del penultimo posto in classifica e nel bel mezzo di un caos che sembra non avere fine.

Savoia-Olbia sarà diretta dall’arbitro Pietro Marinoni di Lodi: fischio d’inizio alle 14.30.

