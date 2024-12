È iniziata bene la giornata che può fare recuperare la Torres. Nell'anticipo di stasera il Pescara è stato raggiunto al 95' dal Campobasso: 2-2 il finale. Soltanto 5 punti nelle ultime 5 gare per gli abruzzesi che sino a un mese fa erano in fuga solitaria.

La Torres ospita domani pomeriggio al "Vanni Sanna" (ore 15) la Lucchese che raramente in 90 anni di storia ha portato via i 3 punti da Sassari, basti dire che l'ultimo colpaccio dei toscani risale addirittura al 1974 con gara interrotta per invasione di campo da parte dei tifosi rossoblù e vittoria a tavolino per la Lucchese.

La giornata propone anche lo scontro fra Ternana e Virtus Entella, quindi una o entrambe, in caso di pareggio, rallenteranno. Con una vittoria la Torres può quindi portarsi a -5 dal Pescara e avvicinarsi a una o entrambe le concorrenti dirette al primato che vale la promozione diretta in serie B. Sarebbe la maniera migliore per chiudere il girone d'andata.

