Per la sfida con la Juventus Next Gen, in programma domani al “Moccagatta” di Alessandria, a partire dalle 14, per l’11ª giornata di Serie C, Leandro Greco non recupera nessuno degli infortunati di lungo corso (leggi Mordini, Zanchetta e Boganini).

Rientra però dalla squalifica Corti, e allora l’allenatore dell’Olbia avrà un’arma in più in attacco, utile soprattutto a gara in corso contro una formazione che a dispetto della classifica dove, con 8 punti in zona playout segue i bianchi a -3, darà del filo da torcere, come ha dimostrato nelle precedenti uscite contro avversari attrezzati del calibro di Torres, Perugia e Gubbio.

Al pari dei galluresi, anche i piemontesi devono recuperare una gara, ma il discorso sui punti virtuali lascia il tempo che trova se è vero che la posta in palio al “Moccagatta”, dove i bianconeri hanno collezionato finora una vittoria e tre sconfitte, potrebbe risultare particolarmente pesante. Reduce dal successo casalingo sulla Fermana, che ha interrotto mercoledì un digiuno di punti che durava da tre turni, l’Olbia va a caccia del bis in un match che inaugura il trittico della settimana, col recupero col Pineto in programma giovedì e, poi, la gara con la Lucchese domenica prossima, entrambe in casa, da capitalizzare per tentare il balzo in avanti.

Nell’ultimo precedente, datato 22 aprile 2021, finì 1-1, con reti di Biancu e Compagnon (in forza oggi alla Feralpisalò in Serie B): Juventus Next Generation-Olbia sarà diretta dall’arbitro Enrico Cappai di Cagliari.

© Riproduzione riservata