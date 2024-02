Stefano Guidotti è arrivato a Olbia, Mickael Facchinetti ancora no. Intanto oggi la squadra di Marco Gaburro sarà a Budoni per un allenamento congiunto a porte chiuse con la locale formazione di Serie D, allenata da Mario Petrone.

Un test per valutare progressi e condizione dei bianchi in vista della trasferta di domenica in casa dell’Ancona, scontro diretto in chiave salvezza della 6ª giornata di ritorno di Serie C. E in campo, a Budoni, potrebbe esserci anche Guidotti. Il centrocampista svizzero, ultimo acquisto del mercato invernale dell’Olbia, si è unito al gruppo a inizio settimana, e ha svolto dunque diverse sedute di allenamento agli ordini di Gaburro. Quanto al connazionale Facchinetti, svincolato, ostacoli burocratici starebbero rallentando l’approdo in Gallura del terzino classe ’91, che, però, è dato per certo.

Per il resto, recuperano piano piano Mameli e Boganini, unici assenti della sfortunata trasferta di Carrara di domenica scorsa, valsa all’Olbia la quattordicesima sconfitta in campionato e la conferma del penultimo posto in classifica con 20 punti. A 5 lunghezze dalla zona salvezza e dall’Ancona, argomento che fa della sfida del “Del Conero” una prima sfida da “dentro o fuori”.

