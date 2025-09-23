E adesso la Torres è nei guai. Ad Alessandria viene sconfitta dalla Juventus Next Gen per 2-1. I padroni di casa la ribaltano su omaggio della squadra sassarese, o meglio del portiere Petriccione, che esce male fuori area su un traversone e tocca con la mano. Espulso. E qui è iniziata la rimonta dei giovani bianconeri.

Davvero incredibile avere perso una gara che la Torres stava meritatamente vincendo dopo la rete del solito Musso segnata a inizio ripresa. Una volta rimasta in dieci (è entrato Marano, il terzo portiere) la squadra di Pazienza ha provato a difendersi ma ha subito prima il pareggio di Macca e poi al 91' il sorpasso di Felipe Lopez che ha incornato su angolo. A conferma della vulnerabilità della formazione di Pazienza sui calci piazzati.

Sabato arriva l'Ascoli e gli assenti diventano sette con Petriccione che verrà squalificato. Situazione di classifica davvero pericolosa.

