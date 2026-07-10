Il Cagliari comunica la cessione in prestito di Zito Luvumbo che si trasferisce al Real Club Deportivo Mallorca anche per la prossima stagione. L’accordo prevede un diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

L’attaccante angolano, classe 2002, è approdato in Sardegna appena diciottenne, trovando inizialmente spazio in Primavera, inserito via via in prima squadra, con cui ha esordito il 5 agosto 2022, nella vittoria in Coppa Italia per 3-2 contro il Perugia. Nella stagione 2022/2023 ha giocato 36 partite, mettendo a segno 3 gol e 3 assist: un uomo chiave nei playoff per la pronta risalita nella massima serie.

Nelle stagioni successive in A, in cui debutta nel pareggio (0-0) in trasferta contro il Torino il 21 agosto 2023, dà il suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza: in due campionati e mezzo scende in campo in 68 gare, con 6 reti e 8 assist.

Ha giocato l’ultima parte della scorsa stagione in prestito nel Maiorca (10 gare e 2 assist), dove ora proseguirà la sua esperienza.

(Unioneonline/A.D)

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