La Torres da trasferta non delude mai. Quarta vittoria in cinque gare. Pesantissima, perché il 3-2 a Pontedera è ottenuto in rimonta, anche se facilitato dall'espulsione di Martinelli per proteste alla fine del primo tempo. Grande protagonista Adama Diakite che schierato da titolare firma una doppietta di testa, mentre il 2-2 è stato realizzato da Mastinu.

Il Pontedera del nuovo tecnico Menichini (vice di Mazzone al Cagliari e capo allenatore a Sassari nel 2005) è pericolosissimo nella parte centrale del primo tempo. Al 18' Corona da solo sfiora di testa e la palla va sul palo sinistro. Al 23' incorna Ianes e Petriccione pur tra i pali si fa superare dal pallonetto. Nuovo palo dei toscani, al 36' con l'ex Olbia Ragatzu. Subito dopo però espulsione per Martinelli, forse per proteste.

La squadra sassarese spinge e impegna il portiere con Mastinu e Varela. Alla fine del recupero è Diakite a insaccare di testa per il pareggio.

Nella ripresa leggerezza di Varela in disimpegno e fallo poco intelligente di Coccolo su Corona appena dentro l'area e spalle alla porta. Il rigore lo trasforma lo stesso Corona con tiro angolatissimo dove Petriccione non arriva. I rossoblù pareggiano immediatamente con Mastinu che su un rinvio corto calcia angolatissimo a destra. La rete del sorpasso la firma ancora Diakite al 74' ribadendo in rete dopo la prodezza del portiere su incornata di Coccolo.

