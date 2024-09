Sfida al Campobasso degli americani. Domani sera alle 20.45 (stadio Molinari) la Torres gioca contro la neopromossa formazione del presidente italoamericano Matt Rizzetta, che ha come soci i due conduttori televisivi Mark Consuelos e Kelly Ripa. Ebbene, proprio in un programma Usa l'attore Ryan Reynolds, celebre per il ruolo del supereroe Deadpool, ha indossato la maglia del Campobasso.

Sperando che la Torres trovi per contrastarlo almeno un Wolverine, bisogna sottolineare che la formazione affidata al veterano in promozioni Braglia è stata rivoluzionata in estate e quindi è ancora alla ricerca dell'intesa. Particolare che può giovare alla squadra sassarese, che invece fa della conoscenza tra i tanti confermati uno dei suoi punti di forza.

Il Campobasso ha perso le trasferte sui campi di Arezzo e Pianese, ma ha vinto davanti al suo pubblico: 2-0 al Legnago Salus con gol di Di Stefano e Haveri.

Nella formazione sassarese Greco ha a disposizione anche i neo acquisti Mercadante e Nanni, che potrebbero esordire nella ripresa.

