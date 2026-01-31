Senza vittorie dal 14 dicembre, sei sconfitte nelle ultime otto giornate, ultimo posto a 14 punti assieme al Pisa e -4 dalla quartultima (il Lecce, che deve ancora giocare). Il Verona, battuto 4-0 a Cagliari, è in grossa difficoltà e potrebbe pagare per tutti l’allenatore Paolo Zanetti, più volte dato a rischio. Ma stavolta la possibilità di un esonero è realmente concreta.

Zanetti non ha parlato nel post partita di Cagliari-Verona. Al suo posto il direttore sportivo Sean Sogliano, che non ha escluso il ribaltone in panchina: «Dopo una sconfitta del genere è normale che si parli dell’allenatore. Stasera ritenevo inutile che si parlasse del tecnico, adesso torniamo a casa e vediamo», ha detto in sala stampa.

Sogliano ha anche toccato il discorso mercato, con alcuni giocatori che sono partiti in questa sessione invernale (che si chiuderà lunedì alle 20): «Giovane non è voluto tornare a Verona a gennaio».

