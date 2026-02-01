I gladiatori torresini compiono l'impresa: 2-0 sul campo della Ternana. Lo fanno dopo una gara giocata in dieci per tutto il secondo tempo. Vittoria pesantissima che consente di agganciare il Perugia in terzultima posizione.

Gara sofferta ma giocata con intensità e intelligenza dalla squadra sassarese che ha utilizzato subito il neo acquisto Baldi in difesa. Al 14' Diakite tocca vicino alla linea Orellana e l'arbitro decreta il rifgore, ma dopo avere visto le immagini al Fvs concede la punizione dal limite. Al 33' pallone a campanile in area per Zambataro, stop e atterramento. L'arbitro decreta il rigore e non cambia decisione neppure dopo le immagini chieste dall'ex Cagliari Liverani. Trasforma dal dischetto Diakite.

Nel finale di tempo il secondo giallo a Nunziatini lascia in dieci la Torres che nella ripresa si difende con unghie e denti, esce vittoriosa da tutte le mischie e a poco a poco prova il contropiede. Dopo averne sprecati due all'85' Sorrentino (altro neo acquisto) scappa a sinistra e serve una palla d'oro a centro area a Liviero che insacca per la sicurezza.

