La Torres approda al terzo turno di Coppa Italia soffrendo più del dovuto contro l’Albinoleffe ridotto in dieci dopo appena 12 minuti per l’espulsione (doppia ammonizione) del difensore Borghini. È finita 3-1 perché Zecca al 83’ ha trasformato in gol un tiro-cross di Antonelli che poteva finire fuori e poi quasi al 90’ Antonelli di testa ha incornato la palla del 3-1.

Gara condizionata dall’espulsione di Borghini, che gli ospiti bergamaschi hanno pagato carissima, visto che su punizione Mastinu ha sbloccato il match: palla potente che ha aggirato la barriera.

L’Albinoleffe si è chiusa e difesa bene, trovando il pareggio a sorpresa al 37’ quando Longo di fisico ha spostato Antonelli e poco dopo la metà campo con un pallonetto ha trafitto il portiere Petriccione.

Nella ripresa è stato quasi un monologo rossoblù, ma per ritornare in vantaggio il tecnico Greco ha dovuto inserire forze fresche, come Zecca, autore del 2-1, ma anche Scotto e Liviero.

A fine gara il tecnico Alfonso Greco ha detto: «Partita con aspetti positivi ma anche altri sui quali dobbiamo lavorare, perché troveremo spesso avversarie che pressano e riducono gli spazi».

