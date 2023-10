Derby atto secondo. Questa volta si gioca per la Coppa Italia, domani alle 20.45 al "Vanni Sanna" di Sassari. Per il match Torres-Olbia per la prima volta saranno a disposizione i tagliandi per le 4 file centrali della gradinata bassa e lo spazio a sinistra della Curva Nord, dove i biglietti stanno andando a ruba.

La sfida di campionato al "Nespoli" è finita con una netta vittoria della squadra sassarese per 3-0. Proprio quel successo ha dato ai rossoblù di Alfonso Greco la spinta per proseguire in un percorso finora netto: 6 vittorie dopo 6 giornate e primato solitario.

Guai però ad aspettarsi una gara semplice, perché l'Olbia ha bisogno di trovare risultati positivi e poi la storia insegna che ogni derby è diverso dall'altro nello svolgimento, uguale soltanto per passione e voglia di prevalere sull'avversaria.

Il tecnico della Torres Alfonso Greco dovrebbe fare un po' di turnover: possibile l'impiego dal primo minuto di almeno tre fra Fabriani, Lora, Masala, Cester, Pelamatti e Menabò.

