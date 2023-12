Serie A in campo per la sedicesima giornata. Ecco il calendario delle partite in programma.

Venerdì

Genoa-Juventus 1-1 (Chiesa su rig., Gudmundsson)

Sabato

Lecce-Frosinone

Napoli-Cagliari

Torino-Empoli

Domenica

Milan-Monza

Fiorentina-Hellas Verona

Udinese-Sassuolo

Bologna-Roma

Lazio-Inter

Lunedì

Atalanta-Salernitana

Classifica:

Inter 38, Juventus 37, Milan 29, Roma 25, Bologna 25, Napoli 24, Fiorentina, 24, Atalanta 23, Monza 21, Lazio 21, Torino 20, Frosinone 19, Lecce 17, Genoa 16, Sassuolo 15, Cagliari 13, Udinese 12, Empoli 12, Hellas Verona 11, Salernitana 8.

(Unioneonline)

