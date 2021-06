Nuovi slot orari in cui piazzare le partite del prossimo campionato di Serie A per venire incontro alle esigenze di Dazn.

Anzi, secondo quanto riporta il Corriere, addirittura dieci partite in dieci orari diversi, per evitare che l’eccessivo traffico possa provocare dei blackout come a volte è accaduto all’emittente (basi pensare a Inter-Cagliari del campionato appena finito).

Questa dunque l’idea che verrà discussa nella riunione di lunedì dell’assemblea della Lega Serie A.

Fatto salvo il Monday Night delle 20.45, tutti gli altri slot orari verrebbero spalmati nel weekend.

Questa l’idea, secondo il Corriere: quattro partite il sabato (14.30, 16.30, 18.30, 20.45), cinque la domenica, agli stessi orari del sabato più il lunch match delle 12.30.

Un estremo spezzatino, insomma, su cui la decisione definitiva spetterà ai presidenti delle squadre.

(Unioneonline/L)

