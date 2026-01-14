Le sfide
14 gennaio 2026 alle 16:11aggiornato il 14 gennaio 2026 alle 16:36
Serie A, il calendario della 23ª e 24ª giornata: date e orari delle partite del CagliariHellas Verona e Roma le avversarie dei rossoblù
La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari relativi alla 23ª e 24ª giornata di campionato.
Due partite ostiche all’orizzonte per il Cagliari di Fabio Pisacane.
Ecco il programma dei rossoblù che, dopo Juventus e Fiorentina, ospiteranno all’Unipol Domus l’Hellas Verona, diretta contendente per la salvezza.
- Cagliari-Hellas Verona sabato 31 gennaio ore 20:45 (23ª giornata)
- Roma-Cagliari lunedì 9 febbraio ore 20:45 (24ª giornata)
(Unioneonline)
