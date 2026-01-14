La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari relativi alla 23ª e 24ª giornata di campionato.

Due partite ostiche all’orizzonte per il Cagliari di Fabio Pisacane.

Ecco il programma dei rossoblù che, dopo Juventus e Fiorentina, ospiteranno all’Unipol Domus l’Hellas Verona, diretta contendente per la salvezza.

Cagliari-Hellas Verona sabato 31 gennaio ore 20:45 (23ª giornata)

sabato 31 gennaio ore 20:45 (23ª giornata) Roma-Cagliari lunedì 9 febbraio ore 20:45 (24ª giornata)

