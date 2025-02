Serie A in campo per la 25esima giornata. Ecco il tabellone delle partite in programma con risultati e marcatori.

Venerdì 14 febbraio

Bologna-Torino 3-2 (20’ Ndoye, 37’ Vlasic, 65’ Elmas, 70’ Ndoye su rigore, 90’ autogol di Biraghi)

Sabato 15 febbraio

ore 15.00: Atalanta-Cagliari

ore 18.00: Lazio-Napoli

ore 20.45: Milan-Hellas Verona

Domenica 16 febbraio

ore 12.30: Fiorentina-Como

ore 15.00: Monza-Lecce

ore 15.00: Udinese-Empoli

ore 18.00: Parma-Roma

ore 20.45: Juventus-Inter

Lunedì 17 gennaio

ore 20.45: Genoa-Venezia

