Semih Kılıçsoy torna nell’Under-21 per la sfida contro la CroaziaDopo il ritiro con la nazionale maggiore turca di Vincenzo Montella, l’attaccante del Cagliari torna a disposizione del gruppo atteso da una partita chiave nelle qualificazioni agli Europei del prossimo anno
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Semih Kılıçsoy lascia la nazionale maggiore della Turchia per unirsi di nuovo a quella Under-21. Rimasto fuori dai convocati per la semifinale di qualificazione ai Mondiali di ieri, vinta 1-0 contro la Romania, l'attaccante del Cagliari non rimarrà a disposizione di Vincenzo Montella per il decisivo match delle 20.45 di martedì in Kosovo, che darà un posto ai Mondiali.
Di contro, Kılıçsoy tornerà a far parte dell'Under-21, della quale è capitano, per sfidare la Croazia a Osijek sempre martedì ma alle 17.30. Un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione agli Europei del prossimo anno, visto che si affrontano prima e seconda con la Turchia che ha un punto di vantaggio ma anche una partita in più.
Kılıçsoy, dopo questa partita, tornerà in Sardegna in vista di Sassuolo-Cagliari sabato 4 aprile alle ore 15.