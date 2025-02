«Da allora ti ho promesso eterna fedeltà». Non un semplice striscione, ma il giuramento inciso nel cuore della Curva Nord, un messaggio che attraversa il tempo, le vittorie e le sconfitte, la pioggia e il sole, i giorni facili e quelli più duri.

Oggi allo stadio gli Sconvolts Cagliari festeggiano il loro trentottesimo compleanno. Era il 6 febbraio 1987 quando nasceva il gruppo che avrebbe segnato negli anni a venire la storia del tifo rossoblù.

Prima del fischio d’inizio di Cagliari-Parma, l’Unipol Domus esplode: tutto esaurito, bandiere che sventolano, cori che rimbombano nel cielo sardo. E Nord presenta la sua coreografia rossoblù per festeggaire il suo compleanno.

Una fede, che si rinnova ogni domenica, in casa e fuori, sfidando spesso anche i problemi legati all’insularità.

«Il Cagliari non si tifa, si ama. Nel bene e nel male, nelle gioie e nei dolori, in A come in B. Conta solo la maglia, conta solo la bandiera», ripetono in continuazione.

Chiunque sia entrato almeno una volta all’Unipol Domus sa che la Nord non è una curva qualunque: è un muro che canta, che spinge, che incita, che non molla mai. E loro, gli Sconvolts sono la prova che certe passioni non invecchiano, non si spengono, non si piegano. Restano vive, sempre. Proprio come il rosso e il blu.

© Riproduzione riservata